"Динамо" и "Шахтер" объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины
Поединок состоится 29 октября, начало – в 18:00.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на очный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
"Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Буяльский – Огундана, Ярмоленко, Кабаев
Запасные: Моргун, Игнатенко, Яцык, Бражко, Буртник, Рубчинский, Анхель Торрес, Тымчик, Захарченко, Герреро, Тиаре, Бленуце
"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Педриньо, Марлон Гомес, Очеретько – Эгиналду, Мейреллиш, Невертон
Запасные: Фесюн, Марлон, Изаки Силва, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Элиас, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас Феррейра, Фарина
Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 29 октября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
"Бело-синие" и "горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше турнира с 1/16 финала: "Динамо" одолело "Александрию" (2:1), а "Шахтер" обыграл любительский клуб "Полесье" Ставки (1:0).
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".