"Динамо" и "Шахтер" получили соперников: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

В четверг, 31 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

В этой стадии турнира примут участие восемь победителей четвертого предварительного этапа (1/16 финала) и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу). Во время жеребьевки команды были поделены на сеяные и несеяные.

Базовый день проведения матчей 1/8 финала – 27 сентября.

Кубок Украины-2023/24: результаты жеребьевки 1/8 финала

"Мариуполь" (Мариуполь) – "Заря" (Луганск)

"Оболонь" (Киев) – "Динамо" (Киев)

"Черноморец" (Одесса) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Верес" (Ровно) – "Шахтер" (Донецк)

"Рух" (Львов) – "Александрия" (Александрия)

"Виктория" (Сумы) – "Минай" (Минай)

"Полесье" (Житомир) – "Днепр-1" (Днепр)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Ворскла" (Полтава)

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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