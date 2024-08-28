"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 28 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

В 1/8 финала примут участие 16 команд – восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Именно с этой стадии в борьбу вступают гранды отечественного футбола – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Базовая дата матчей 1/8 финала Кубка Украины – 30 октября.

Кубок Украины по футболу-2024/25: все пары 1/8 финала

ЮКСА (Тарасовка) – "Александрия" (Александрия)

"Пробий" (Городенка) – "Буковина" (Черновцы)

"Рух" (Львов) – "Карпаты" (Львов)

"Верес" (Ровно) – "Оболонь" (Киев)

"Виктория" (Сумы) – ЛНЗ (Черкассы)

"Ворскла" (Полтава) – "Динамо" (Киев)

"Шахтер" (Донецк) – "Заря" (Луганск)

"Полесье" (Житомир) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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