"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Матчи будут сыграны 11 или 12 февраля 2025 года.

В пятницу, 20 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Своих соперников в плей-офф также узнали украинские клубы – "Динамо" и "Шахтер".

В 1/16 финала турнира киевляне сразятся с итальянской "Аталантой", а дончане встретятся с немецким "Хоффенхаймом".

Отметим, что эта стадия состоит из одного матча. Поединки пройдут 11 или 12 февраля 2025 года.

Победители 1/16 финала выйдут в 1/8 финала. "Динамо" проведет свой поединок на номинально домашней арене, а "Шахтер" – в гостях.

Ранее "горняки" заняли 14-е место в общей турнирной таблице Пути Лиги чемпионов, а "бело-синие" прошли "Марибор" (Словения) и "2 Коррику" (Косово), пробившись в 1/16 финала через Путь чемпионов.

Юношеская лига УЕФА-2024/25: все пары 1/16 финала

Интер (Италия) – Лилль (Франция)

Спортинг Лиссабон (Португалия) – Монако (Франция)

РБ Зальцбург (Австрия) – Селтик (Шотландия)

Барселона (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия)

Штутгарт (Германия) – Ливерпуль (Англия)

Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Динамо Киев (Украина) – Аталанта (Италия)

Рапид Вена (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания)

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)

Трабзонспор (Турция) – Ювентус (Италия)

Митьюлланд (Дания) – Манчестер Сити (Англия)

Олимпиакос (Греция) – Жирона (Испания)

Бетис (Испания) – Бавария (Германия)

Хоффенхайм (Германия) – Шахтер (Украина)

Академия Пушкаша (Венгрия) – Астон Вилла (Англия)

Локомотива Загреб (Хорватия) – Штурм (Австрия)

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