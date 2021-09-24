"Динамо" и "Шахтер" вступают в борьбу: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Базовый день проведения матчей - 27 октября.
В пятницу, 24 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Ее провели титулованная украинская дзюдоистка Дарья Билодид и бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук.
В жеребьевке приняли участие 11 победителей стадии 1/16 финала и пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла", которые начнут свой путь в турнире с 1/8 финала.
Отметим, что "Динамо" за путевку в четвертьфинал национального Кубка поборется с "Мариуполем", а "Шахтер" будет противостоять "Черноморцу".
Базовый день проведения поединков 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
"Альянс" - "Львов"
"Верес" - "Ворскла"
ЛНЗ - "Днепр-1"
"Заря" - "Рух"
"Мариуполь" - "Динамо"
"Металлист" - "Колос"
"Металлист 1925" - "Александрия"
"Черноморец" - "Шахтер"
- Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.