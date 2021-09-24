"Динамо" и "Шахтер" вступают в борьбу: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

"Динамо" и "Шахтер" вступают в борьбу: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Базовый день проведения матчей - 27 октября.

В пятницу, 24 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Ее провели титулованная украинская дзюдоистка Дарья Билодид и бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук.

В жеребьевке приняли участие 11 победителей стадии 1/16 финала и пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла", которые начнут свой путь в турнире с 1/8 финала.

Отметим, что "Динамо" за путевку в четвертьфинал национального Кубка поборется с "Мариуполем", а "Шахтер" будет противостоять "Черноморцу".

Базовый день проведения поединков 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

"Альянс" - "Львов"

"Верес" - "Ворскла"

ЛНЗ - "Днепр-1"

"Заря" - "Рух"

"Мариуполь" - "Динамо"

"Металлист" - "Колос"

"Металлист 1925" - "Александрия"

"Черноморец" - "Шахтер"

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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