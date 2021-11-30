"Динамо" или "Шахтер": аналитики оценили шансы команд завоевать чемпионство УПЛ

Статистика говорит в пользу донецкого клуба.

Интернет-портал Euro Club Index опубликовал интересную статистику с шансами клубов европейских лиг стать чемпионами своих стран, а также выиграть евротурниры.

Согласно этим данным, вероятность победы донецкого "Шахтера" в УПЛ-2021/2022 оценивается в 62%, а триумф киевского "Динамо" - 37,8%.

Остальные 0,2% получила от аналитиков луганская "Заря". Шансы же других украинских клубов выбороть в этом сезоне чемпионство равны нулю.

Вероятность Euro Club Index (ECI) рассчитывается на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов.

После 16 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 41 баллу, но киевляне опережают "горняков" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились "Днепр-1" (34 пункта), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).

В 17-м туре УПЛ "бело-синие" 4 декабря на выезде встретятся с "Вересом", а команда Де Дзерби днем ранее на "Олимпийском" примет "Львов".

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