Динамо - Инджия: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите первый спарринг "бело-синих" на заключительном зимнем сборе.
В воскресенье, 13 февраля, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на третьем, заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником команды Мирчи Луческу станет "Инджия" - лидер второго дивизиона Чемпионата Сербии.
Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка "бело-синих" с сербским клубом.
Всего на третьем сборе киевляне планируют провести пять товарищеских матчей. Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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