Динамо - Инджия: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите первый спарринг "бело-синих" на заключительном зимнем сборе.

В воскресенье, 13 февраля, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на третьем, заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу станет "Инджия" - лидер второго дивизиона Чемпионата Сербии.

Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка "бело-синих" с сербским клубом.

Всего на третьем сборе киевляне планируют провести пять товарищеских матчей. Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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