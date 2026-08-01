Динамо — Карабах: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 6 августа, киевское "Динамо" сыграет с азербайджанским "Карабахом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском городе Люблин, на стадионе "Арена Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).

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Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).

Прогноз букмекеров на матч Динамо — Карабах

Фаворитом первого поединка букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Игоря Костюка можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья — 3,80. Выигрыш азербайджанского клуба — 4,25.

Ответный матч состоится в четверг, 13 августа, в азербайджанском Баку. Старт игры — в 19:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

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Напомним, новый сезон УПЛ динамовцы должны были начать 2 августа поединком против "Левого Берега", но из-за загруженного графика "бело-синих" в квалификации еврокубков матч перенесли на 2 декабря.

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