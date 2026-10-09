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Динамо — Карпаты: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 8-го тура УПЛ
Поединок состоится 11 октября на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.
В воскресенье, 11 октября, киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты" в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
"Динамо" с 13 очками после шести сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Карпаты" находятся на третьей позиции, имея 14 баллов после семи сыгранных поединков.
Где смотреть матч Динамо — Карпаты
В Украине поединок "Динамо" — "Карпаты" в прямом эфире покажут телеканалы UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Также онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты" будет доступна на нашем сайте.
Прогноз букмекеров на матч Динамо — Карпаты
Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу "бело-синих" принимаются ставки с коэффициентом 1,86. Ничья — 3,65. Выигрыш "львов" — 4,00.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в Лиге наций.