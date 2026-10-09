Динамо — Карпаты: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 8-го тура УПЛ

"Динамо" — "Карпаты" / © ФК Динамо Киев

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В воскресенье, 11 октября, киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты" в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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"Динамо" с 13 очками после шести сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Карпаты" находятся на третьей позиции, имея 14 баллов после семи сыгранных поединков.

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Где смотреть матч Динамо — Карпаты

В Украине поединок "Динамо" — "Карпаты" в прямом эфире покажут телеканалы UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Также онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты" будет доступна на нашем сайте.

Прогноз букмекеров на матч Динамо — Карпаты

Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу "бело-синих" принимаются ставки с коэффициентом 1,86. Ничья — 3,65. Выигрыш "львов" — 4,00.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в Лиге наций.

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