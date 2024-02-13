Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Во вторник, 13 февраля, киевское "Динамо" проведет свой восьмой товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Александра Шовковского станет грузинский клуб "Динамо" Тбилиси.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси.

Отметим, что в предыдущих спаррингах на турецких сборах "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2), проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3), одержало разгромную победу над "Пахтакором" из Узбекистана (5:1 ), потерпело поражение от болгарского "Левски" (0:1), разгромило латвийскую "Лиепаю" (5:2), сыграло вничью с северомакедонской "Шкендией" (1:1) и одолело латвийский РФШ (1:0).

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

В первом официальном матче после зимней паузы "Динамо" 25 февраля в 18-м туре УПЛ сыграет против "Металлиста 1925".

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