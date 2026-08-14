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Динамо — Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите прямую трансляцию поединка 3-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе между киевским "Динамо" и ковалевским "Колосом".
В воскресенье, 16 августа, киевское "Динамо" будет принимать "Колос" из Ковалевки в матче третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Киевляне пропустили первый тур из-за загруженного графика в еврокубках, а во втором туре в компенсированное время вырвали победу над "Вересом" (2:1).
Ковалевцы в стартовом туре потерпели поражение от "Зари" (0:2), а матч второго тура против "Черноморца" был перенесен из-за удара российских оккупантов по стадиону в Одессе.
Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Колос" с Youtube-канала FootballHub.
Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Карабаху" и вылетело из еврокубков.
Также мы рассказывали, что тренер "Динамо" назвал причину поражения от "Карабаха" и вылета из еврокубков.