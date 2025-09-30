Динамо – Кристал Пэлас: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В четверг, 2 октября, киевское "Динамо" встретится с английским "Кристал Пэлас" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.



"Динамо" сейчас занимает второе место в УПЛ, имея 15 очков после семи туров. "Бело-синие" на 2 балла отстают от лидера "Шахтера". Подопечные Александра Шовковского не смогли выиграть ни одного из трех последних матчей в чемпионате Украины, сыграв вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2) и "Карпат" (3:3).

"Кристал Пэлас" чрезвычайно успешно начал новый сезон АПЛ, где за шесть туров не потерпел ни одного поражения (3 победы, 3 ничьих) и с 12 очками располагается на третьей позиции. В своем предыдущем поединке подопечные Оливера Гласнера победили лидера чемпионата "Ливерпуль" (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Динамо – Кристал Пэлас

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают английский клуб. На победу "орлов" принимаются ставки с коэффициентом 1,59. Ничья – 4,40. Выигрыш киевлян станет большой сенсацией – 5,50.

Напомним, в основном этапе Лиги конференций динамовцы сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Кроме "Кристал Пэлас", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Самсунспор" (Турция), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" установило клубный рекорд по серии без поражений в УПЛ.