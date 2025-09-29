- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 2 мин
Динамо – Кристал Пэлас: где и когда смотреть матч Лиги конференций
Подопечные Александра Шовковского стартуют в основном этапе третьего по престижности еврокубка поединком против клуба АПЛ.
В четверг, 2 октября, киевское "Динамо" сыграет с английским "Кристал Пэлас" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, что "бело-синие" сейчас занимают второе место в УПЛ, имея 15 очков после семи туров, и на 2 балла отстают от лидера "Шахтера". Подопечные Александра Шовковского не смогли выиграть ни одного из трех последних матчей в национальном чемпионате, сыграв вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2) и "Карпат" (3:3).
"Кристал Пэлас" сенсационно располагается на третьей строчке в АПЛ, набрав 12 очков за шесть туров. В своем предыдущем поединке "орлы" нанесли поражение лидеру чемпионата "Ливерпулю" (2:1).
Где смотреть матч Динамо – Кристал Пэлас
В Украине поединок "Динамо" – "Кристал Пэлас" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Кристал Пэлас".
Напомним, в основном этапе Лиги конференций динамовцы сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.
Кроме "Кристал Пэлас", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Самсунспор" (Турция), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Динамо" установило клубный рекорд по серии без поражений в УПЛ.