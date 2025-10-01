Динамо – Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В четверг, 2 октября, киевское "Динамо" сыграет против английского "Кристал Пэлас" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В текущей еврокампании "Динамо" стартовало со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). В третьем этапе отбора ЛЧ подопечные Александра Шовковского проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2). А в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "бело-синие" уступили израильскому "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0).

"Кристал Пэлас" как обладатель Кубка Англии должен был стартовать с основного этапа Лиги Европы, но из-за нарушения критериев многоклубной собственности был понижен в Лигу конференций, где в раунде плей-офф отбора прошел норвежский "Фредрикстад" (1:0, 0:0).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Кристал Пэлас".