Динамо – Кривбасс: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" – "Кривбасс" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26 октября, киевское "Динамо" примет криворожский "Кривбасс" в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

После девяти туров "Кривбасс" сенсационно лидирует в УПЛ – подопечные Патрика ван Леувена набрали 19 очков.

"Динамо" занимает третье место в таблице УПЛ, имея в своем активе 17 зачетных баллов. Подопечные Александра Шовковского не смогли выиграть ни одного из пяти последних матчей в чемпионате Украины, сыграв вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2), "Карпат" (3:3), "Металлиста 1925" (1:1) и "Зари" (1:1).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Кривбасс" с Youtube-канала FootballHub.

Ранее сообщалось, что "Динамо" разгромно проиграло турецкому "Самсунспору" во втором туре основного раунда Лиги конференций.