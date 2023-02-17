Динамо – Лиепая: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

В пятницу, 17 февраля, киевское "Динамо" проведет свой десятый поединок на зимних сборах в Турции.

Соперником "бело-синих" станет представитель чемпионата Латвии – "Лиепая" из одноименного города.

Товарищеский матч состоится на стадионе Mardan Sports Complex. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция спарринга между "Динамо" и "Лиепаей".

Ранее киевляне разгромно проиграли венскому "Рапиду" (0:4), уступили словенскому "Марибору" (0:2), сыграли вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2), разгромили румынскую "Унирю Деж" (5:1), обыграли датский "Вайле" (2:0), одолели северомакедонскую "Шкендию" (1:0), разбили северомакедонский "Силекс" (4:0), обыграли румынскую "Политехнику" (2:0) и потерпели поражение от представителя чемпионата Узбекистана "Пахтакора" (0:1).

Следующий спарринг "Динамо" проведет в понедельник, 20 февраля, с латвийским "Сконто". Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом". Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 13:00.

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