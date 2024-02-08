Динамо – Лиепая: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите пятый спарринг "бело-синих" на зимних сборах.

В четверг, 8 февраля, киевское "Динамо" проведет свой пятый товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Александра Шовковского станет латвийская "Лиепая".

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Лиепая".

Отметим, что в предыдущих спаррингах на турецких сборах "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2), проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3), одержало разгромную победу над "Пахтакором" из Узбекистана (5:1 ) и потерпело поражение от болгарского "Левски" (0:1).

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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