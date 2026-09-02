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Динамо — ЛНЗ: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 5-го тура УПЛ
Поединок состоится 6 сентября в Киеве.
В воскресенье, 6 сентября, киевское "Динамо" примет черкасский ЛНЗ в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
"Динамо" с 6 очками после трех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ — в прошлом туре "бело-синие" разгромно проиграли "Буковине" (0:3). ЛНЗ располагается на 11-й позиции, имея после четырех поединков 4 балла.
В прошлом сезоне киевляне заняли четвертое место в УПЛ, а ЛНЗ впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата Украины.
Где смотреть матч Динамо — ЛНЗ
В Украине поединок "Динамо" — ЛНЗ в прямом эфире покажут телеканалы UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Прогноз букмекеров на матч Динамо — ЛНЗ
Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Игоря Костюка можно поставить с коэффициентом 1,84. Ничья — 3,47. Выигрыш ЛНЗ — 4,40.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения "Динамо" от "Буковины".
Также мы рассказывали, что тренер "Динамо" прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".