Динамо – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Прямая трансляция поединка 12-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 9 ноября, киевское "Динамо" примет черкасский ЛНЗ в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
"Динамо" и ЛНЗ после 11-ти туров набрали по 20 очков и занимают второе и третье места в таблице УПЛ соответственно, отставая от лидера "Шахтера" на четыре балла.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – ЛНЗ с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, на этой неделе "Динамо" одержало первую победу в основном раунде Лиги конференций, разгромив боснийский "Зриньски" со счетом 6:0.