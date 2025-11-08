ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Динамо – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Прямая трансляция поединка 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – ЛНЗ

"Динамо" – ЛНЗ / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 9 ноября, киевское "Динамо" примет черкасский ЛНЗ в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

"Динамо" и ЛНЗ после 11-ти туров набрали по 20 очков и занимают второе и третье места в таблице УПЛ соответственно, отставая от лидера "Шахтера" на четыре балла.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – ЛНЗ с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, на этой неделе "Динамо" одержало первую победу в основном раунде Лиги конференций, разгромив боснийский "Зриньски" со счетом 6:0.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie