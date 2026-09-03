Динамо — ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Киев

Реклама

В воскресенье, 6 сентября, киевское "Динамо" примет черкасский ЛНЗ в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Реклама

"Динамо" с 6 очками после трех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ — в прошлом туре "бело-синие" разгромно проиграли "Буковине" (0:3). ЛНЗ располагается на 11-й позиции, имея после четырех поединков 4 балла.

Реклама

В прошлом сезоне киевляне заняли четвертое место в УПЛ, а ЛНЗ впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата Украины.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — ЛНЗ с Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

Реклама

Кроме того, лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения "Динамо" от "Буковины".

Также мы рассказывали, что легенда "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на разгромное фиаско "Динамо" от "Буковины" и возможное увольнение тренера.

Новости партнеров

Новости партнеров