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Динамо — ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите прямую трансляцию поединка 5-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе между киевским "Динамо" и черкасским ЛНЗ.
В воскресенье, 6 сентября, киевское "Динамо" примет черкасский ЛНЗ в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
"Динамо" с 6 очками после трех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ — в прошлом туре "бело-синие" разгромно проиграли "Буковине" (0:3). ЛНЗ располагается на 11-й позиции, имея после четырех поединков 4 балла.
В прошлом сезоне киевляне заняли четвертое место в УПЛ, а ЛНЗ впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата Украины.
Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — ЛНЗ с Youtube-канала FootballHub.
Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".
Кроме того, лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения "Динамо" от "Буковины".
Также мы рассказывали, что легенда "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на разгромное фиаско "Динамо" от "Буковины" и возможное увольнение тренера.