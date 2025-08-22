Динамо – Маккаби Тель-Авив: букмекеры сделали прогноз на ответный матч отбора Лиги Европы

"Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" сыграет с израильским "Маккаби" Тель-Авив в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок между командами состоялся 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.

Прогноз букмекеров на матч Динамо – Маккаби Тель-Авив

Фаворитом ответного поединка букмекеры считают "Динамо". На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 1,90. Ничья – 3,70. Выигрыш "Маккаби" – 3,70.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики уверенно предсказывают триумф израильского клуба – на это принимаются ставки с коэффициентом 1,21. Итоговый успех подопечных Александра Шовковского оценен коэффициентом 4,05.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.