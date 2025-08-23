Динамо – Маккаби Тель-Авив: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

"Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" сразится с израильским "Маккаби" Тель-Авив в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок между командами состоялся 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.

Где смотреть матч Динамо – Маккаби Тель-Авив

Матч "Динамо" – "Маккаби" Тель-Авив в прямом эфире покажет телеканал "2+2" и платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.