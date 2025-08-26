- Дата публикации
Динамо – Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы
Текстовый репортаж второго поединка между чемпионами Украины и Израиля.
В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" встретится с израильским "Маккаби" Тель-Авив в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
Первый поединок между командами состоялся 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.
Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Маккаби" Тель-Авив.