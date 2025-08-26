Динамо – Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

"Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" встретится с израильским "Маккаби" Тель-Авив в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок между командами состоялся 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3 .

Реклама

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Маккаби" Тель-Авив.