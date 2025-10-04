- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
Динамо – Металлист 1925: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Прямая трансляция поединка 8-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 5 октября, киевское "Динамо" примет харьковский "Металлист 1925" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
После семи туров "Динамо" (15 очков) занимает второе место в УПЛ и на 2 балла отстает от лидера "Шахтера". Подопечные Александра Шовковского не смогли выиграть ни одного из трех последних матчей в чемпионате Украины, сыграв вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2) и "Карпат" (3:3).
"Металлист 1925" располагается на третьей позиции в таблице УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Металлист 1925" с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло английскому "Кристал Пэлас" (0:2) на старте основного раунда Лиги конференций.