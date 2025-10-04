Динамо – Металлист 1925: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Защитник "Динамо" Александр Караваев / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5 октября, киевское "Динамо" примет харьковский "Металлист 1925" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После семи туров "Динамо" (15 очков) занимает второе место в УПЛ и на 2 балла отстает от лидера "Шахтера". Подопечные Александра Шовковского не смогли выиграть ни одного из трех последних матчей в чемпионате Украины, сыграв вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2) и "Карпат" (3:3).

"Металлист 1925" располагается на третьей позиции в таблице УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Металлист 1925" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло английскому "Кристал Пэлас" (0:2) на старте основного раунда Лиги конференций.