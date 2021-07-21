"Динамо" - "Минай": названа новая дата перенесенного матча стартового тура УПЛ

Команды встретятся уже в августе.

Матч 1-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Минаем" состоится 11 августа. Начало встречи - в 19:30.

Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Команда Мирчи Луческу должна была сыграть в стартовом туре против "Олимпика", но донецкий клуб снялся с УПЛ. Поэтому матч киевлян в первом туре был перенесен на неопределенную дату.

Позже дончан в элите украинского футбола заменил "Минай", который вылетел по итогам прошлого сезона.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30. "Минай" стартует в чемпионате 31 июля матчем против "Александрии". Начало игры - в 17:00.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Динамо" отдало 12 футболистов в аренду новичку УПЛ

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