"Динамо" на последних минутах вырвало ничью в третьем товарищеском матче зимних сборов (видео)

"Бело-синие" спаслись от поражения в игре против польского "Видзева".

Киевское "Динамо" сыграло вничью с польским "Видзевом" в третьем товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. Встреча в городе Анталья завершилась со счетом со счетом 1:1 .

Первыми в этом поединке забили игроки польского клуба – на 41-й минуте отличился Губерт Соболь.

Однако подопечные Александра Шовковского смогли избежать поражения. На 88-й минуте ничью "бело-синим" принес гол Владислава Ваната с пенальти.

Полное видео матча "Динамо" – "Видзев"

Отметим, что в первом контрольном поединке зимних сборов "Динамо" проиграло немецкому "Магдебургу" (1:3), а во втором одержало победу над румынским ФКСБ (2:1).

Киевляне отправились на зимнюю паузу в статусе лидера украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Бело-синие" (43 очка) на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.

В первом матче "весенней" части УПЛ киевляне примут "Карпаты". Базовая дата поединков 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля.

Перед возобновлением УПЛ "Динамо" ждут заключительные поединки основного раунда Лиги Европы: 21 января "бело-синие" сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ. Эти матчи уже не будут иметь для киевлян турнирного значения, ведь они досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф после шести поражений подряд.

После шести туров киевский клуб занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

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