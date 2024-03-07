"Динамо" на последних секундах упустило победу над "Вересом" в выездном матче УПЛ (видео)

Команда Александра Шовковского не смогла одержать седьмую подряд победу в чемпионате Украины.

Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Вересом" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:1 .

"Бело-синие" вышли вперед на старте встречи. На шестой минуте Назар Волошин нанес точный удар после передачи Владислава Кабаева.

Подопечные Александра Шовковского имели моменты, чтобы увеличить свое преимущество, однако не смогли этого сделать. А в компенсированное ко второму тайма время хозяева вырвали ничью – на 90+8-й минуте Марко Мрвальевич реализовал пенальти за фол Бенито в собственной штрафной.

Обзор матча "Верес" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Верес" прервал победную серию команды Шовковского, которая насчитывала шесть поединков в чемпионате Украины.

После этого матча "Динамо" (35 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ. Киевляне на три балла отстают от лидера "Днепра-1", но имеют две игры в запасе. "Верес" (13 пунктов) занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" 12 марта примут "Зарю", а ровенский коллектив 17 марта встретится с "Черноморцем".

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