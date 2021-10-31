"Динамо" на заметку: "Барселона" потеряла очки в первом матче после увольнения Кумана (видео)

"Динамо" на заметку: "Барселона" потеряла очки в первом матче после увольнения Кумана (видео)

"Сине-гранатовые" не смогли обыграть скромный "Алавес".

Каталонская "Барселона" поделила очки с "Алавесом" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги. Встреча на "Камп Ноу" завершилась вничью 1:1 .

В первом тайме команды обошли без голов. После перерыва Мемфис Депай вывел каталонцев вперед, однако победить в первом поединке после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера "сине-гранатовым" не удалось. Уже через три минуты гости отыгрались благодаря голу Луиса Риохи, а до конца матча счет не изменился - 1:1 .

Отметим, что во время этого поединка каталонской командой руководил Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Как сообщалось ранее, в ближайшее время новым главным тренером "блаугранас" может стать бывший полузащитник каталонского клуба Хави Эрнандес, сейчас возглавляющий катарский "Аль-Садд".

"Барселона" (16 очков) занимает 9 место в турнирной таблице Примеры. "Алавес", набрав 10 баллов, идет на 16-й позиции.

2 ноября "сине-гранатовые" в Киеве сыграют против "Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче 3-го тура, который состоялся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0.

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