"Динамо" на заснеженном поле в Киеве обыграло "Зарю" в матче чемпионата Украины (видео)

Голы Ваната и Попова позволили "бело-синим" завоевать три очка при непростых погодных условиях.

Киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" в домашнем матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:0 .

Командам неожиданно пришлось играть при отнюдь не весенней погоде. В Киеве снова выпал снег, поэтому состояние газона на футбольной арене оставляло желать лучшего.

В течение всего матча команда Александра Шовковского доминировала на поле. На 30-й минуте "бело-синие" вышли вперед – Владислав Ванат на левом фланге штрафной получил заброс из глубины от Константина Вивчаренко, после чего низом пробил в ближний угол.

Во втором тайме киевляне укрепили свое преимущество в счете. На 85-й минуте Денис Попов ударом головой замкнул подачу Александра Андриевского со штрафного с правого фланга.

Обзор матча "Динамо" – "Заря"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Динамо" (38 очков) осталось на четвертом месте в чемпионате Украины. Команда Шовковского на два балла отстает от "Шахтера", который лидирует. "Заря" (19 пунктов) находится на 12-й позиции.

В следующем туре отечественного первенства киевляне 31 марта встретятся с "Ворсклой", а луганчане 29 марта сыграют с "Металлистом 1925".

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