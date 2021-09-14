Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
"Динамо" нанесло сокрушительное поражение "Бенфике" в матче Юношеской Лиги УЕФА

"Динамо" нанесло сокрушительное поражение "Бенфике" в матче Юношеской Лиги УЕФА

Дата публикации
Просмотры
5
"Динамо" нанесло сокрушительное поражение "Бенфике" в матче Юношеской Лиги УЕФА

facebook.com/fcdk.academy

Старт "бело-синих" в турнире получился сверхуверенным.

Киевское "Динамо" одержало разгромную победу над лиссабонской "Бенфикой" в матче стартового тура Юношеской Лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Автором первого гола в игре уже на 9-й минуте стал Антон Боль. Второй мяч, реализовав пенальти, уже после перерыва забил Владимир Бражко.

Разгромный счет на табло установил Назар Волошин. Точку в матче на 81-й минуте поставил сенегалец Самба Диалло.

  • В другом матче группы E встречаются "Барселона" и "Бавария". После первого тайма "сине-гранатовые" выигрывают со счетом 1:0.
  • Следующий матч турнира "Динамо" сыграет 29 сентября в гостях с "Баварией".
Следующая публикация