"Динамо" нанесло сокрушительное поражение "Бенфике" в матче Юношеской Лиги УЕФА

Старт "бело-синих" в турнире получился сверхуверенным.

Киевское "Динамо" одержало разгромную победу над лиссабонской "Бенфикой" в матче стартового тура Юношеской Лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Автором первого гола в игре уже на 9-й минуте стал Антон Боль. Второй мяч, реализовав пенальти, уже после перерыва забил Владимир Бражко.

Разгромный счет на табло установил Назар Волошин. Точку в матче на 81-й минуте поставил сенегалец Самба Диалло.

В другом матче группы E встречаются "Барселона" и "Бавария". После первого тайма "сине-гранатовые" выигрывают со счетом 1:0.

Следующий матч турнира "Динамо" сыграет 29 сентября в гостях с "Баварией".

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