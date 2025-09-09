"Динамо" назначило нового тренера, который играл за сборную Украины

Артем Яшкин / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" объявило, что к тренерскому штабу команды присоединился Артем Яшкин.

50-летний специалист стал ассистентом главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского и будет отвечать за подготовку нападающих, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Яшкин родился 29 апреля 1975 года. В составе "Динамо" выступал в 1998-2002 годах. Трижды чемпион Украины (1999, 2000, 2001), дважды обладатель Кубка страны (1999, 2000).

После выступлений за "Динамо" также поиграл за столичный "Арсенал", в чемпионатах Южной Кореи, Вьетнама, дважды чемпион и дважды обладатель Кубка Латвии.

Артем имеет в своем активе 8 матчей в составе национальной сборной Украины в период 2000-2001 годов.

После завершения игровой карьеры работал в ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского в должности старшего тренера академических групп разных возрастов. Затем в течение двух с половиной лет работал в структуре львовского "Руха", где занимал должности тренера клубной академии и ассистента главного тренера первой команды.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб "Динамо" пополнил польский специалист Мацей Кендзерек.

Напомним, "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "бело-синие" 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".