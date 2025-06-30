"Динамо" назвало соперников на тренировочном сборе в Австрии

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" объявило имена клубов, с которыми сыграет во время учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Подопечные Александра Шовковского проведут спарринги с венгерской "Кишвардой", датским "Митьюлландом", английским "Вест Бромвичем" и хорватским "Осиеком".

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Расписание матчей "Динамо" на сборах в Австрии

5 июля. 18:00*. "Динамо" – "Кишварда" (Венгрия)

10 июля. 17:00. "Динамо" – "Митьюлланд" (Дания)

11 июля. 12:00. "Динамо" – "Вест Бромвич" (Англия)

16 июля. Время уточняется. "Динамо" – "Осиек" (Хорватия)

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* время начала матчей указано киевское

В расписании контрольных матчей возможны изменения, о которых будет сообщено дополнительно.

Напомним, "Динамо" стало победителем УПЛ-2024/25, завоевав "золото" национального первенства 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.

Благодаря этому столичный клуб попал во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов-2025/26, где сразится с победителем пары первого отборочного раунда "Жальгирис" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

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Поединки второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 (базовая дата).