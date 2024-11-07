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"Динамо" назвало стартовый состав на матч Лиги Европы против "Ференцвароша"

"Динамо" назвало стартовый состав на матч Лиги Европы против "Ференцвароша"

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на матч четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 против венгерского "Ференцвароша", который в четверг, 7 ноября, состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашем сайте.

"Динамо": Бущан, Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Буяльский, Бражко, Шапаренко, Волошин, Ванат, Кабаев

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Попов, Малыш, Рубчинский, Брагару, Ярмоленко, Герерро

В первых трех турах "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3) уступило "Хоффенхайму" (0:2) и потерпело поражение от "Ромы" (0:1) украинского форварда Артема Довбика. Команда Александра Шовковского занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

"Ференцварош" проиграл "Андерлехту" (1:2) и "Тоттенхэму" (1:2), а затем одержал победу над "Ниццей" (1:0). Венгерский клуб с тремя баллами идет на 23-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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