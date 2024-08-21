"Динамо" назвало стартовый состав на матч против "Зальцбурга" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 против австрийского "Зальцбурга ", который состоится сегодня, 21 августа, на "Арене Люблин" в польском Люблине.

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко, Волошин

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Зальцбург" доступна на нашем сайте.

Ответный матч между клубами состоится во вторник, 27 августа, в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

Читайте также:

Динамо – Зальцбург: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

"Карпаты" разгромили "Черноморец" и вышли в 1/8 финала Кубка Украины

Легендарный немецкий футболист объявил о завершении карьеры в сборной