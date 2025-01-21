"Динамо" назвало стартовый состав на матч с "Галатасараем" в Лиге Европы

Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на матч предпоследнего, седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 с турецким "Галатасараем".

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреру, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Пономаренко

Также стал известен стартовый состав турецкого клуба на матч против вице-чемпиона Украины.

"Галатасарай": Муслера, Айхан, Санчес, Бардакчи, Якобс, Кутлу, Торейра, Акгюн, Мертенс, Йылмаз, Осимхен

Запасные: Шен, Гювенч, Демирбай, Елерт, Нельссон, Демир, Батшуаи, Луш, Дилек, Акман, Балтаджи

Поединок состоится сегодня, 21 января, на стадионе "Али Сами Ен" в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Галатасарай" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

После шести туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных "бело-синими" мячей составляет 1:15.

Киевляне стали первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Так что матч с "Галатасараем" и заключительный поединок текущей еврокампании с латвийским РФШ (30 января) уже не будут иметь для вице-чемпиона Украины турнирного значения.

"Галатасарай" продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Стамбульский клуб сейчас расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 12 очков.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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