"Динамо" назвало стартовый состав на решающий матч отбора Лиги чемпионов против "Зальцбурга"

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", который состоится сегодня, 27 августа, на "Ред Булл Арене" в Зальцбурге.

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Себальос, Биловар, Караваев, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Михайленко, Брагару, Волошин, Супряга

Также стал известен стартовый состав вице-чемпиона Австрии на игру против "Динамо".

"Зальцбург": Бласвих, Дедич, Байду, Пионтковский, ван дер Брэмпт, Капальдо, Кьергор, Бидструп, Глух, Дагим, Ео

Запасные: Шлагер, Хамзич, Бланк, Око, Мельберг, Диамбу, Лукич, Гурна-Дуат, Ратков, Доржелес, Диаките

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Зальцбург" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

В первом матче, который состоялся 21 августа в польском Люблине, "Динамо" проиграло вице-чемпиону Австрии со счетом 0:2 .

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

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