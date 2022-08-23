"Динамо" назвало стартовый состав на решающую битву квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики"

Киевское "Динамо" и португальская "Бенфика" объявили стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2022/23.

"Бенфика": Влаходимос - Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Флорентину, Энцо Фернандес - Нерес, Р. Силва, Жоау Мариу - Гонсало Рамуш

Запасные: Элтон, Бах, Ристич, А. Силва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шикинью, Диого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко - Караваев, Буяльский, Шепелев - Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Дубинчак, Тымчик, Антюх, Гармаш, Боль, Ванат, Яцик, Царенко, Кравченко

Поединок "Бенфика" - "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на нашем сайте.

Напомним, первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

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