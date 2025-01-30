"Динамо" назвало стартовый состав на заключительный матч Лиги Европы против РФШ

Поединок состоится 30 января, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на матч последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 с латвийским РФШ, который состоится сегодня, 30 января, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Пихалонок, Кабаев, Ванат

Запасные: Суркис, Игнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – РФШ доступна на нашем сайте.

После семи туров "Динамо" с одним набранным баллом находится на последнем, 36-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. Команда Александра Шовковского еще после шестого тура потеряла шансы на выход в плей-офф.

РФШ с 5 очками занимает 30-е место турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы и также уже не имеет шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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