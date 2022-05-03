"Динамо" назвало сумму, которую собрало в благотворительном евротурне в поддержку Украины

Киевское "Динамо" в апреле провело пять благотворительных поединков под лозунгом "Матч за Мир! Остановим войну!", чтобы помочь украинскому народу во время войны с российскими оккупантами.

Во время благотворительного турне по Европе "бело-синим" удалось собрать более 22 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных войной России против Украины.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В течение своего европейского турне киевляне провели пять матчей. "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0) и обыграло дортмундскую "Боруссию" (3:2) и расписало ничью с загребским "Динамо" (2:2).

Свой последний матч в рамках благотворительного турне динамовцы проведут 4 мая. Соперником украинского клуба станет швейцарский "Базель". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. После этого часть игроков столичного клуба отправится в лагерь сборной Украины, которая уже начала подготовку к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

В перерыве матча "Динамо" Загреб – "Динамо" Киев Мишель Андраде спела "Ой у лузі…"

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