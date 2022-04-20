"Динамо" не дожало 7-кратного чемпиона Румынии в благотворительном поединке

"Динамо" не дожало 7-кратного чемпиона Румынии в благотворительном поединке

В среду, 20 апреля, киевское "Динамо" провело очередной благотворительный матч своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.

Соперником команды Мирчи Луческу стал румынский "Клуж". Поединок завершился безголевой ничьей — 0:0 .

Отметим, что в этом поединке за Динамо впервые сыграл форвард Артем Довбик. Он появился на поле на 79-й минуте вместо Артема Беседина.

Благотворительный матч открыла украинская певица Юлия Санина трогательным исполнением гимна Украины.

Этот поединок стал третьим в серии благотворительных поединков "киевлян" с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" и турецкий "Галатасарай".

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