"Динамо" не получит долг за трансфер скандального парагвайского вингера

"Олимпии" нечем возвращать задолженность киевскому клубу.
Парагвайская "Олимпия" не будет выплачивать необходимую сумму киевскому "Динамо" за трансфер Дерлиса Гонсалеса из-за отсутствия денег.
Об этом сообщил член дирекции "Олимпии" Педро Балотта.
"Мы находимся в непростой ситуации и не можем выплатить долг по Дерлису Гонсалесу, потому что у нас нет денег. Нам нечем платить, поэтому мы не способны погасить долг. Чтобы появились деньги, нужно работать", – цитирует функционера D10.
По решению ФИФА, "Олимпия" должна выплатить киевскому "Динамо" долг в размере 5,5 млн. евро. 5 млн евро парагвайцы должны "бело-синим" за трансфер футболиста, а еще полмиллиона – судебные издержки и штрафные санкции. "Тарочатые" должны погасить задолженность за 45 дней начиная с середины октября.
Отметим также, что общие долги парагвайского клуба составляют более 50 млн. долларов.
- По данным Transfermarkt, контракт парагвайского вингера с "торочковатыми" рассчитан до конца 2024 года;
- В нынешнем сезоне Гонсалес сыграл в шести матчах команды и забил два гола;
- "Олимпия" рассматривает вариант его продаж для возврата долга.