"Динамо" не получит долг за трансфер скандального парагвайского вингера

"Олимпии" нечем возвращать задолженность киевскому клубу.

Парагвайская "Олимпия" не будет выплачивать необходимую сумму киевскому "Динамо" за трансфер Дерлиса Гонсалеса из-за отсутствия денег.

Об этом сообщил член дирекции "Олимпии" Педро Балотта.

"Мы находимся в непростой ситуации и не можем выплатить долг по Дерлису Гонсалесу, потому что у нас нет денег. Нам нечем платить, поэтому мы не способны погасить долг. Чтобы появились деньги, нужно работать", – цитирует функционера D10.

По решению ФИФА, "Олимпия" должна выплатить киевскому "Динамо" долг в размере 5,5 млн. евро. 5 млн евро парагвайцы должны "бело-синим" за трансфер футболиста, а еще полмиллиона – судебные издержки и штрафные санкции. "Тарочатые" должны погасить задолженность за 45 дней начиная с середины октября.

Отметим также, что общие долги парагвайского клуба составляют более 50 млн. долларов.