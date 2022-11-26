"Динамо" не смогло обыграть "Металлист 1925" в УПЛ – вратарь харьковчан отбил пенальти от Цыганкова

Киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925" сыграли вничью в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Лобановского закончился со счетом 0:0 .

Подопечные Мирчи Луческу доминировали на футбольном поле в течение всего матча. Уже на 6-й минуте Виталий Буяльский угрожал воротам соперника, но пробил выше цели.

Могли выводить "Динамо" вперед также Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, однако после их ударов надежно действовал вратарь харьковчан Олег Мозиль.

Лучший голевой шанс у динамовцев был перед перерывом. Бека Вачиберадзе сбил Сидорчука в собственной штрафной – арбитр без колебаний назначил пенальти. Тем не менее, Цыганков с 11-метровой отметки не сумел переиграть Мозиля – вратарь "Металлиста 1925" потянул выстрел лидера киевлян в правый верхний угол.

Во втором тайме "бело-синие" продолжить давить на ворота харьковского клуба. На 48-й минуте Денис Гармаш мощно пробил издали, но Мозиль был на месте. На 55-й минуте Илья Забарный бил издалека, но мяч полетел над воротами. Еще через три минуты Гармаш головой направил круглого рядом со штангой после наброса Сидорчука.

С 66-й по 68-ю минуту у киевлян было еще два момента: Сидорчук издали пробил вплотную к ближней штанге. а Владимир Шепелев умудрился с метра не попасть в пустые ворота. Под занавес встречи Буяльский таки мог вырвать для своей команды победу, но Мозиль совершил очередной сейв.

Несмотря на все старания, "Динамо" так и не смогло распечатать ворота харьковчан, удовлетворившись ничьей.

После этого матча "Динамо" с 27 очками занимает третье место в УПЛ. "Металлист 1925" располагается на шестой позиции с 18 баллами.

Впереди у киевлян перенесенный матч 8-го тура с "Металлистом", который состоится 30 ноября. "Металлист 1925" проведет следующий поединок уже после зимней паузы – в начале марта харьковчане сыграют с "Шахтером".

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