"Динамо" не смогло выиграть заключительный спарринг на сборах в Турции (видео)

Уже в следующий уикенд киевляне сыграют с "Ингульцом" в чемпионате Украины.

Киевское "Динамо" в заключительном контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции сыграло вничью с латвийской "Валмиерой" – 1:1 .

В начале второго тайма "бело-синие" вышли вперед усилиями Виталия Буяльского. Однако удержать победу подопечным Мирчи Луческу не удалось – Джибрила Гейе быстро восстановил паритет во встрече. Больше голов команды не забивали.

Отметим, что с первых минут за "Валмиеру" сыграл полузащитник молодежной сборной Украины Иван Желизко.

Полное видео матча

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом". Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 13:00.

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