"Динамо" не справилось с "Рухом", впервые в сезоне УПЛ потеряв очки (видео)

Киевское "Динамо" и львовский "Рух" сыграли вничью в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:0 .

В первом тайме мяч не оказывался в сетке ворот ни одной из команд. После перерыва "желто-черные" могли выйти вперед, но гол Игоря Краснопира на 50-й минуте после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

В середине второй половины встречи львовяне и киевляне обменялись ударами в каркас ворот, однако до финального свистка счет на табло так и не изменился.

Обзор матча "Динамо" – "Рух"

Будет добавлен в скором времени.

"Динамо" впервые потеряло очки в текущем розыгрыше УПЛ. Команда Александра Шовковского с 16 очками возглавляет УПЛ, опережая "Александрию" по дополнительным показателям. "Рух" с 11 баллами занимает четвертую позицию.

В следующем туре чемпионата Украины "бело-синие" 29 сентября на выезде встретятся с "Левым Берегом". В тот же день "Рух" примет "Колос".

Добавим, что следующий матч "Динамо" проведет в среду, 25 сентября, против римского "Лацио" в рамках первого тура основного раунда Лиги Европы.

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