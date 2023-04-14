"Динамо" не сумело обыграть одного из аутсайдеров УПЛ и осталось на четвертом месте в чемпионате

"Динамо" сыграло вничью с "Рухом" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:1 .

Первыми в этой встрече забили киевляне. На 16-й минуте Владислав Ванат отличился после передачи Бенито.

Однако еще до перерыва львовяне отыгрались. На 40-й минуте Алексей Довгий восстановил паритет в этом противостоянии.

Во втором тайме команды показали равную игру. За весь поединок "желто-черные" и "бело-синие" нанесли по три удара в створ ворот. Как результат, ничья.

"Динамо" (40 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ. "Рух" (19 баллов) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре команда Луческу 22 апреля примет "Шахтер", а львовский клуб 19 апреля встретится с "Ингульцом".

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