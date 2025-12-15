Динамо – Ноа: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В четверг, 18 декабря, киевское "Динамо" встретится с армянским "Ноа" в матче последнего, шестого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Это будет номинально домашний для чемпиона Украины поединок, который из-за войны войны с российскими оккупантами состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед заключительным туром "Динамо" (3 очка) занимает 28-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. В прошлом туре "бело-синие" проиграли итальянской "Фиорентине" (1:2) и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф третьего по престижности еврокубка.

"Ноа" (8 баллов) находится на 17-й позиции и продолжает борьбу за выход в следующую стадию. В прошлом туре армянский клуб обыграл польскую "Легию" (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Динамо – Ноа

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Игоря Костюка можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья – 3,60. Выигрыш армянской команды – 3,40.

Отметим, что в основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" разбило "Верес" в своем последнем матче УПЛ перед зимней паузой.