"Динамо" обновило клубный рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ
Команда Александра Шовковского не проигрывает уже 40 матчей подряд в чемпионате Украины.
Киевское "Динамо" обновило клубный рекорд по серии без поражений в украинской Премьер-лиге (УПЛ).
В матче 8-го тура УПЛ "бело-синие" сыграли вничью с "Металлистом 1925" (1:1).
Несмотря на потерю очков, подопечные Александра Шовковского продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 40 поединков и таким образом обновили клубный рекорд.
В последних 40 матчах национального чемпионата динамовцы одержали 27 побед и 13 раз сыграли вничью.
Отметим, что "Динамо" потеряло очки в четвертом подряд матче УПЛ. До этого "бело-синие" сыграли вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2) и "Карпат" (3:3).
Рекордная в истории УПЛ серия без поражений принадлежит донецкому "Шахтеру". "Горняки" не проигрывали 55 матчей подряд в чемпионате в период с июля 2000-го по август 2002 года.
В настоящее время "Динамо" с 16 очками занимает второе место в таблице УПЛ, опережая "Кривбасс" по дополнительным показателям.
Лидирует в чемпионате "Шахтер", который имеет в своем активе 17 очков и матч в запасе – сегодня, 5 октября, "горняки" сыграют против ЛНЗ.
В следующем туре УПЛ киевляне 18 октября встретятся с "Зарей".