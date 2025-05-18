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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
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Время на прочтение
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"Динамо" обновило рекорд по выигранным титулам УПЛ, оторвавшись от "Шахтера"

"Бело-синие" 17-й раз в истории выбороли "золото" чемпионата Украины.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" обновило рекорд по выигранным титулам чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 18 мая, подопечные Александра Шовковского на выезде сыграли вничью с "Черноморцем" и за тур до конца гарантировали золотые медали УПЛ.

Для "Динамо" это 17-е чемпионство УПЛ в истории. Это национальный рекорд. Столичный клуб оторвался по этому показателю от донецкого "Шахтера", который 15 раз становился чемпионом Украины.

Отметим, что до этого киевляне последний раз становились победителем УПЛ в сезоне-2020/21.

Все сезоны, когда "Динамо" выигрывало УПЛ: 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/200, 2 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2020/21, 2024/25.

Напомним, оформить "золотой дубль" киевляне в этом сезоне не сумели, ведь в финале Кубка Украины в серии пенальти проиграли "Шахтеру".

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Дата публикации
Количество просмотров
414
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