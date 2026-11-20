"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Киев

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В воскресенье, 22 ноября, "Динамо" примет "Оболонь" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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"Динамо" с 23 очками после 11 матчей занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" 8 баллами после 11 поединков находится 14-й позиции.

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После увольнения Игоря Костюка "бело-синие" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мацея Кендзерека провели четыре официальных матча: в чемпионате победили "Кудровку" (3:1), обыграли "Кривбасс" (2:0) и сыграли вничью с "Шахтером" (0:0), а также разгромно проиграли "горнякам" (0:3) в Кубке Украины.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь" с Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА после матчей Лиги наций.

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