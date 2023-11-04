"Динамо" объявило о назначении нового наставника: кто заменил Луческу

Киевское "Динамо" назначило Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Легендарный голкипер киевлян заменил на посту Мирчу Луческу, который накануне после поражения от "Шахтера" в матче 13-го тура УПЛ подал в отставку с поста наставника "бело-синих", а также объявил о завершении тренерской карьеры.

В тренерском штабе Шовковского будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

48-летний СаШо работал ассистетном Луческу в "Динамо" с января 2023 года. В конце прошлого сезона он уже исполнял обязанности главного тренера "Динамо", когда румынский специалист вынужден был сделать операцию на ноге и находился на больничном.

После поражения от "Шахтера" (0:1) киевляне с 16 очками занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, но имеют три игры в запасе. "Бело-синие" не смогли выиграть ни один из четырех последних матчей в чемпионате Украины. Перед Классическим "Динамо" проиграло "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграло вничью с "Колосом" (1:1).

В первом поединке после отставки Луческу "бело-синие" 12 ноября на выезде встретятся с "Кривбассом" в рамках 14-го тура УПЛ.

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